Трамп готовится признать Палестину

Президент США Дональд Трамп объявит о признании США Палестины во время саммита в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом заявил The Media Line дипломатический источник одной из стран Персидского залива.

Собеседник агентства сказал, что Трамп также объявит о создании палестинского государства "без присутствия "Хамаса". Он добавил, что этот шаг "изменит баланс сил на Ближнем Востоке" и больше государств присоединятся к Авраамским соглашениям, в рамках которых был заключен мир между Израилем и четырьмя арабскими странами.

На саммите ожидается и подписание экономических соглашений, а страны Персидского залива могут освободить от пошлин США, заявил источник.