Страны G7 призвали Индию и Пакистан к переговорам

Индии и Пакистану необходимо приступить к деэскалации конфликта и начать прямой диалог для мирного урегулирования.

Как передает Day.Az, заявление министров иностранных дел стран G7 было опубликовано на сайте МИД Японии.

"Дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности. Мы глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что страны объединения продолжат следить за развитием событий и выражают поддержку быстрому и прочному дипломатическому урегулированию.