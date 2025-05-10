Объявлены предупреждения в связи с усилением ветра

Служба гидрометеорологии Азербайджана объявила жёлтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Апшеронском полуострове и в ряде регионов с 11 по 13 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, в Баку, на Абшероне, а также в районах Дашкесан, Гедабей, Гёйгёль, Шемкир, Агстафа, Гянджа, Казах, Кельбаджар, Лачин, Физули, Джабраил, Зангилан, Гаджигабул, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Нефтчала, Сальян, Сабирабад, Хызы, Хачмаз, Ширван, Шабран, Шеки, Гах, Загатала, Белокан, Сиязань, Огуз, Габала, Куба, Гусар, Гобустан, Ширван, Билясувар, Товуз, Самух, Гёйчай, Агдаш, Зердаб, Кюрдамир, Учар, Исмаиллы, Агсу, Шемаха, Саатлы, Барда, Тертер, Евлах, Агдере и Агдам прогнозируется западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Нафталане, Горанбое и Мингячевире порывы западного ветра могут достигать скорости 20,8-28,4 м/с.