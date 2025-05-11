Расстрелять парадом: из чего шьётся армянская «правда»?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Что делает хитроумный шулер, когда его ловят с картой в рукаве? Правильно - устраивает скандал, переворачивает стол и орёт, будто ограбили именно его. Именно по этой технологии работает сегодня Ереван. Армения, изобретающая свою истину на ходу, теперь не просто совершает провокации - она тут же их расследует, опровергает и дипломатически передаёт. Сам придумал, сам обиделся, сам расставил виновных. Без суда, без следствия - зато с пафосом и "парком Победы".

Ах, какая трогательная постановка! Секретарь Совбеза Армен Григорян, в лучших традициях политического фельетона времён НЕПа, выступает среди деревьев и птичек, сообщает: внутреннее расследование закончено, нарушений не обнаружено, всем спасибо, все свободны. И где это он, интересно, завершал столь важную работу? Между катанием на колесе обозрения и закупкой мороженого в парке?

И всё бы ничего, если бы это был первый акт этого фарса. Но нет. Неделей ранее Министерство обороны Армении само разразилось трагическим посланием: мол, на границе - беспредел. Беспредел, надо понимать, творят некие призрачные солдаты, которые то ли есть, то ли нет. И вот - поворот сюжета: это же самое ведомство спустя сутки проговаривается, подтверждая, что армянские подразделения "допустили активность". Всё. Занавес. Репетиция провала прошла на ура.

Но армянская политическая сцена не знает отдыха: следом выходит в свет международная наблюдательная миссия, которая, кажется, перепутала Кавказ с Венецианской лагуной. Там, где очевидны нарушения, эта делегация - ослепла, оглохла и отказалась думать. Слепота наблюдателей, ангажированных до основания, напоминает поведение церковного жреца, отпускающего грехи на платной основе - "только не называйте это коррупцией, мы же за гуманизм!"

Здесь же и сакральный вопрос: а кто вообще эти миссии контролирует? Кто уполномочил эту компанию прикрывать провокации в обмен на обеды и фотоотчёты? Кто дал им право разгуливать по региону в белых рубашках, изображая нейтралитет, когда из каждого их жеста сочится симпатия к Еревану?

Сами провокацию устроили, сами её расследовали, сами опровергли, сами же и передали "результаты" по дипканалам. Это даже не лицемерие - это уже чистое искусство политической фальсификации. Это "театр одного актёра", где зрители - те, кто слишком устал, чтобы плюнуть, и слишком умён, чтобы поверить.

Заявление Григоряна - венец безумия: оказывается, Азербайджан теперь должен устраивать расследование своих действий, в ответ на опровергнутые армянские выдумки. То есть - как в известном анекдоте: "Мы у вас ничего не украли, но вы всё равно ищите".

Вопрос не в том, что армянская сторона врёт. Это давно никого не удивляет. Вопрос в том, до какой степени деградации дошла дипломатия, когда бред официально передаётся по каналам связи и подаётся как результат расследования.

И чтобы этот трёхактный балаган окончательно вошёл в учебники по манипуляции, в дело вступает европейская наблюдательная миссия, ставшая чем-то средним между кукольным театром и психодрамой. Внимание! Миссия, якобы призванная следить за ситуацией, ничего не заметила. Ни выстрелов, ни провокаций, ни признаний. Ослепли? Нет. Просто забыли, кому они обязаны за своё пребывание в регионе.

И вот тут начинается настоящее шоу. Армянские военные стреляют - это не агрессия, это "отражение". Азербайджан отвечает - это уже "провокация". Откуда такая логика? Из той самой книжки, где "грабитель" - это герой, если он действует в правильной рубашке с правильным флагом.

Да что там книжка. Это уже мюзикл. С припевами, с мандолинами, с хоругвями невидимых правозащитников. И весь спектакль рассчитан не на зрителя - на спонсора. Главное - создать картинку: "Вот, смотрите, нас обижают". А за кадром - обстрелы, заявления, хамство, и, конечно, тщательно срежиссированные внутренние расследования, где следователи - это одновременно и обвиняемые, и адвокаты.

Весь этот жалкий фарс не нов. Армения сегодня просто повторяет древний трюк - жертва с дубинкой, плачущая не от боли, а от восторга собственной ловкости. И если внимательно вглядеться, становится ясно: политическая модель Еревана выстроена по лекалам царской охранки, большевистской провокации и сталинского наркомпроса, где правда была делом подведомственным и не подлежащим апелляции.

Вспомним 1937 год. Признания выбивались, протоколы писались заранее, враг рисовался из воздуха, но портрет получался на загляденье. А кто возражал - тот враг системы. Не согласен с версией Минобороны Армении? Значит, ты агрессор. Заметил нелогичность в заявлениях наблюдателей? Ты - против гуманизма.

Техника отточена. Методички обновлены. Исполнители те же, только на этот раз в белых рубашках с логотипами миротворческих миссий.

С тем же успехом можно поручить расследование угона автомобиля... самому угонщику. Причём при условии, что он же потом от имени потерпевшего напишет заявление, проведёт суд, и вынесет себе оправдательный приговор - "не виноват, не ездил, просто сидел за рулём и включил кондиционер".

Это ли не гениальность армянской дипломатии? Переплюнуть можно разве что самого Геббельса, который, напомним, говорил: "Чем невероятнее ложь, тем скорее в неё поверят". Видимо, и у Григоряна его портрет где-то висит. Над столом. С автографом.

Теперь разберёмся, как это работает на практике. Потому что мы не просто наблюдаем. Мы - в анатомическом театре, где вскрытие лжи ведётся при полном параде.

Сначала - провокация. Несколько "активных действий" армянских военных, которые случайно попадают в объективы (а иногда - сами снимаются на камеры, не стесняясь). Затем - международный плач. Официальный Ереван бьёт в набат: "Мы - жертвы! Помогите!" Тут же подключаются профильные НПО, миссии, и - по нотам - брифинг в ЕП. На третий день - "расследование". Как в Евангелии, но наоборот. Григорян выходит с белыми бумагами, на которых крупно написано: "Нарушений не выявлено. Азербайджан - агрессор". И, наконец - дипломатическая отсылка. Отправляют эти макулатурные откровения по всем каналам. И ждут, что в Европе это кто-то воспримет всерьёз.

То есть перед нами не дипломатия, а цирк третьего созыва, где фокусник забывает, что у него кролик не в шляпе, а уже на вертеле.

Есть в этих событиях и своё бессмертие. Настолько заезжен сюжет, что если заменить имена, можно подумать, что читаешь архивы времён Карибского кризиса или начала Холодной войны, где на каждую ракету Запада СССР отвечал нотой, в которой "ракеты нет, но вы нас провоцируете".

Армения сегодня - это Брежнев без авторитета, Хрущёв без кукурузы и Сталин без армии. Но амбиции - как у Наполеона на эспрессо.

Вот только вместо армии - заявления. Вместо дипломатии - стенания. Вместо мира - фабрикация скандалов.

Итак, подведём итог, от которого даже канцелярская мышь Европарламента начнёт жевать доклад по наблюдательной миссии.

Армянская внешняя политика - это механизм самовоспроизводящейся лжи, который живёт до тех пор, пока публика готова хлопать. Но хлопков всё меньше. Даже самые наивные бюрократы начинают догадываться: это не миротворцы, это - профессиональные режиссёры конфликта, живущие на дотации и ангажированные до последней пуговицы.

Что делать?

Выключить свет. Закрыть занавес. Прекратить принимать участие в этом спектакле. Разоблачить и разорвать в клочья каждую дипломатическую отписку, каждый протокол абсурда, каждую бумагу, на которой фальсификаторы пишут "мир".

Потому что пока эти кукловоды жуют свои "внутренние расследования" - мир на Кавказе заложник их циничной игры. И если международное сообщество не перестанет подыгрывать, то окажется не сторонним наблюдателем, а соучастником.

А это - уже не фарс. Это - преступление.

Армянская "правда" сегодня - это балахон, сшитый из дыр, подкладка из подлога, пуговицы - от лжи, а застёжки - из истерики. В нём удобно плясать на международной арене, делать книксены перед миссиями и шептать в камеры: "Мы за мир".

И всё это - парад. Парад фальши, парад манипуляций, парад самобичевания в надежде на международные аплодисменты. Но аплодировать уже некому. Публика устала. Публика требует правду - не армянскую, не европейскую, не поддельную.

Пришло время размазать это позорище по стенкам дипломатии, разоблачить каждую фикцию, выбросить на свалку истории эти мыльные пузыри псевдообъективности. Пусть хотя бы раз - из центра "самой древней демократии региона" донесётся не визг обиженного фальсификатора, а внятный голос здравого смысла.

А пока - маски сброшены, занавес открыт, и на сцене - вся армянская дипломатия, голая как истина, которую они так старательно прикрывают суконной ложью.

Хватит! Не верьте. Не прощайте. Не принимайте за чистую монету - этот абсурд надо называть своим именем и ставить в музей под табличкой: "Так погибает истина, когда её держат в армянском сейфе".