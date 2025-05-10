https://news.day.az/world/1751589.html Пакистан нанес удар по ракетному складу Индии - ВИДЕО Пакистан нанес удар по месту хранения ракет "БраМос" в Беасе Как передает Day.Az, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на свои источники в службах безопасности. На видео, как утверждается, визуальное подтверждение поражения индийской базы хранения ракет.
Пакистан нанес удар по ракетному складу Индии - ВИДЕО
Пакистан нанес удар по месту хранения ракет "БраМос" в Беасе
Как передает Day.Az, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на свои источники в службах безопасности.
На видео, как утверждается, визуальное подтверждение поражения индийской базы хранения ракет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре