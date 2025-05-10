Пакистан нанес удар по ракетному складу Индии

Пакистан нанес удар по месту хранения ракет "БраМос" в Беасе

Как передает Day.Az, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на свои источники в службах безопасности.

На видео, как утверждается, визуальное подтверждение поражения индийской базы хранения ракет.