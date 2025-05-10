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Пакистан нанес удар по ракетному складу Индии - ВИДЕО

Пакистан нанес удар по месту хранения ракет "БраМос" в Беасе Как передает Day.Az, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на свои источники в службах безопасности. На видео, как утверждается, визуальное подтверждение поражения индийской базы хранения ракет.