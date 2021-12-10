Азербайджан отмечает годовщину Парада Победы

Год назад в этот день внимание всего региона и, не побоимся этого предположения, всего мира было приковано к Баку. Впервые после Второй мировой войны какая-то страна получила право громко заявить о своей победе в освободительной войне и проводила Парад Победы. Это было знаковое событие.

Военная победа - это высший пилотаж, это титул, доступный не каждому. Азербайджан несет его достойно.

10 декабря 2020 года на главной площади страны прошел Парад Победы. В нем приняли участие более 3000 человек личного состава, было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение виды вооружений, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и др. Парад запомнился многими моментами. Блеском в глазах азербайджанских солдат, гордо марширующих перед лицом всего мира. Счастливыми улыбками и слезами тысяч граждан, провожающих и встречающих марширующие колонны. Мрачными строем трофейной техники - символа поражения врага. Интересной деталью была композиция из номерных знаков более 2 тысяч военных транспортных средств, выведенных из строя Вооруженными силами Азербайджана или захваченных в качестве трофея у армян.

В Баку прошел Парад Победы с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО - ВИДЕО

В Баку прошел Парад Победы с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО - ВИДЕО

Принимали парад Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И это еще одна незабываемая особенность Парада Победы в Баку. Победу в войне одержал Азербайджан, но все 44 дня рядом с ним была Турция, моральная и политическая поддержка которой сыграла немалую роль. Присутствие на главной трибуне президентов двух стран было самоличным и в то же время совершенно естественным. Наверное, мы бы удивились, если бы глава братской стране не приехал в Баку, чтобы разделить радость Победы с азербайджанским народом.

Перед трибунами прошли военнослужащие легендарного спецназа, морские пехотинцы, силы внешней разведки, госбезопасности и внутренних войск, артиллеристы, ракетчики, бойцы армейских корпусов, курсанты. Особые овации были в честь спецназа Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, также ставшего легендой после 44-дневной войны, и колонны военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны. С радостью были встречены наблюдающими за парадом гражданами военнослужащие Вооруженных сил братской Турецкой Республики, прибывшие в Баку специально для участия в параде.

На параде было продемонстрировано вооружение, громившее врага, ставшие ужасом армян БПЛА, все то, чем реально вооружена и чем воевала Азербайджанская армия. Это было впечатляющее зрелище, демонстрация технического превосходства над противником. Азербайджан победил и духом, и военной силой, и оружием, и верой в победу. Парад показал силу железного кулака и стал предупреждением, желающим вновь проверить на прочность терпение азербайджанского народа.

"Каждый из этих 44 дней - наша славная история, - сказал, выступая на параде, Президент Ильхам Алиев.- Каждый день Азербайджанская армия продвигалась вперед, каждый день освобождала новые города, села, поселки, высоты. Азербайджанские солдаты и офицеры сражались с одной целью: положить конец этой оккупации, этой несправедливости, чтобы восторжествовала справедливость, восторжествовала историческая справедливость, и мы добились этого".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Парад Победы - это, можно сказать, король всех парадов, шествие победителей. Парад Победы мы видели раньше только в кинофильмах и на кадрах кинохроники, были горды за старшее поколение, победившее фашизм в 1945 году.  Но последние тридцать лет у нас, особенно у военных, на душе была тяжесть. Мы, военные, как никто другой, чувствовали свою ответственность за территориальную целостность Родины, наш долг был разгромить оккупантов, изгнать с наших земель. Как люди военные, мы подчинены приказам, поэтому ждали приказа Верховного главнокомандующего на этот шаг. Мы ждали команды разгромить оккупантов и восстановить территориальную целостность.

Парад Победы - это отражение гордости, силы нашего народа. По площади шли победители, участвовавшие в этой войне, подарившие нам эту радость, вернувшие нам гордость и достоинство. Когда мы говорим о Победе, о Параде Победы, эмоции зашкаливают и не всегда удается найти нужные слова, чтобы выразить все чувства.

Грандиозный Парад Победы - ФОТО

Грандиозный Парад Победы - ФОТО

Провести Парад Победы выпадает не каждой стране. Мы получили полное право провести такой парад, мы победили врага, который тридцать лет оккупировал наши земли, укреплялся и вооружался. Противник был достаточно силен и хорошо вооружен. Даже чрезмерно хорошо, хотя и сравнительно не новой техникой. Согласно международным договорам, страны имеют определенные квоты  по количеству вооружений. Когда армянская армия была разгромлена, а ее техника перешла в наши руки, выяснилось, что вооружения у армян намного превышали международные квоты. Все это скрывалось от контролирующих миссий на оккупированных в тот период территориях.

Парад Победы - это показатель статуса государства, статуса народа. Он показал, что азербайджанский народ - это великий народ, способный постоять за свою землю, что Азербайджанская армия - это армия победителей, а Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана - это Президент-победитель.

Парад - это демонстрация силы. Азербайджан показал, что воевал вооружением 21-го века. Война, которую мы вели, была войной 21-го века. Азербайджан в военном искусстве 21-го века открыл новую страницу, и на сегодня военные учебные заведения многих стран изучают опыт нашей армии. Азербайджанская армия внесла определенные изменения в развитие военной науки. Изменения произошли во взглядах на войну в 21-м веке.

Парад Победы - это напоминание противнику, что в случае, если он не откажется от реваншистских идей и снова посягнет на территории Азербайджана, ему придется встретиться с тем самым железным кулаком.

На Параде Победы мы еще раз продемонстрировали, что в единстве - сила. На трибуне парад принимали два лидера - победоносный Президент Ильхам Алиев и брат и надежный друг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Участие в марше турецкого контингента - это еще один показатель наших отношений.

Парад Победы - это, конечно, и демонстрация силы. Но сила Азербайджана направлена на созидание, на восстановление и защиту мира в регионе. В отличие от Армении, которая еще не пришла в себя, но уже думает о реванше. Имея такого соседа, который никогда не был свободен в своем выборе, служил инструментом различных сил и стран, надо иметь железный кулак, надо быть сильными, чтобы всегда быть готовыми дать отпор реваншистам и территориальным аппетитам противника.

Парад Победы навечно вписан в нашу историю золотыми буквами. Это дань уважения шехидам, которые ценой своих жизней приблизили Победу. Это дань уважения гази, которые потеряли здоровье ради этой Победы.

Верю, что Азербайджан будет жить в мире и станет гарантом стабильности в нашем регионе. Он это заслужил".

Лейла Таривердиева