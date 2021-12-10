Азербайджан отмечает годовщину Парада Победы

Год назад в этот день внимание всего региона и, не побоимся этого предположения, всего мира было приковано к Баку. Впервые после Второй мировой войны какая-то страна получила право громко заявить о своей победе в освободительной войне и проводила Парад Победы. Это было знаковое событие.

Военная победа - это высший пилотаж, это титул, доступный не каждому. Азербайджан несет его достойно.

10 декабря 2020 года на главной площади страны прошел Парад Победы. В нем приняли участие более 3000 человек личного состава, было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение виды вооружений, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и др. Парад запомнился многими моментами. Блеском в глазах азербайджанских солдат, гордо марширующих перед лицом всего мира. Счастливыми улыбками и слезами тысяч граждан, провожающих и встречающих марширующие колонны. Мрачными строем трофейной техники - символа поражения врага. Интересной деталью была композиция из номерных знаков более 2 тысяч военных транспортных средств, выведенных из строя Вооруженными силами Азербайджана или захваченных в качестве трофея у армян.

Принимали парад Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И это еще одна незабываемая особенность Парада Победы в Баку. Победу в войне одержал Азербайджан, но все 44 дня рядом с ним была Турция, моральная и политическая поддержка которой сыграла немалую роль. Присутствие на главной трибуне президентов двух стран было самоличным и в то же время совершенно естественным. Наверное, мы бы удивились, если бы глава братской стране не приехал в Баку, чтобы разделить радость Победы с азербайджанским народом.

Перед трибунами прошли военнослужащие легендарного спецназа, морские пехотинцы, силы внешней разведки, госбезопасности и внутренних войск, артиллеристы, ракетчики, бойцы армейских корпусов, курсанты. Особые овации были в честь спецназа Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, также ставшего легендой после 44-дневной войны, и колонны военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны. С радостью были встречены наблюдающими за парадом гражданами военнослужащие Вооруженных сил братской Турецкой Республики, прибывшие в Баку специально для участия в параде.

На параде было продемонстрировано вооружение, громившее врага, ставшие ужасом армян БПЛА, все то, чем реально вооружена и чем воевала Азербайджанская армия. Это было впечатляющее зрелище, демонстрация технического превосходства над противником. Азербайджан победил и духом, и военной силой, и оружием, и верой в победу. Парад показал силу железного кулака и стал предупреждением, желающим вновь проверить на прочность терпение азербайджанского народа.

"Каждый из этих 44 дней - наша славная история, - сказал, выступая на параде, Президент Ильхам Алиев.- Каждый день Азербайджанская армия продвигалась вперед, каждый день освобождала новые города, села, поселки, высоты. Азербайджанские солдаты и офицеры сражались с одной целью: положить конец этой оккупации, этой несправедливости, чтобы восторжествовала справедливость, восторжествовала историческая справедливость, и мы добились этого".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Парад Победы - это, можно сказать, король всех парадов, шествие победителей. Парад Победы мы видели раньше только в кинофильмах и на кадрах кинохроники, были горды за старшее поколение, победившее фашизм в 1945 году. Но последние тридцать лет у нас, особенно у военных, на душе была тяжесть. Мы, военные, как никто другой, чувствовали свою ответственность за территориальную целостность Родины, наш долг был разгромить оккупантов, изгнать с наших земель. Как люди военные, мы подчинены приказам, поэтому ждали приказа Верховного главнокомандующего на этот шаг. Мы ждали команды разгромить оккупантов и восстановить территориальную целостность.

Парад Победы - это отражение гордости, силы нашего народа. По площади шли победители, участвовавшие в этой войне, подарившие нам эту радость, вернувшие нам гордость и достоинство. Когда мы говорим о Победе, о Параде Победы, эмоции зашкаливают и не всегда удается найти нужные слова, чтобы выразить все чувства.

Провести Парад Победы выпадает не каждой стране. Мы получили полное право провести такой парад, мы победили врага, который тридцать лет оккупировал наши земли, укреплялся и вооружался. Противник был достаточно силен и хорошо вооружен. Даже чрезмерно хорошо, хотя и сравнительно не новой техникой. Согласно международным договорам, страны имеют определенные квоты по количеству вооружений. Когда армянская армия была разгромлена, а ее техника перешла в наши руки, выяснилось, что вооружения у армян намного превышали международные квоты. Все это скрывалось от контролирующих миссий на оккупированных в тот период территориях.

Парад Победы - это показатель статуса государства, статуса народа. Он показал, что азербайджанский народ - это великий народ, способный постоять за свою землю, что Азербайджанская армия - это армия победителей, а Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана - это Президент-победитель.

Парад - это демонстрация силы. Азербайджан показал, что воевал вооружением 21-го века. Война, которую мы вели, была войной 21-го века. Азербайджан в военном искусстве 21-го века открыл новую страницу, и на сегодня военные учебные заведения многих стран изучают опыт нашей армии. Азербайджанская армия внесла определенные изменения в развитие военной науки. Изменения произошли во взглядах на войну в 21-м веке.

Парад Победы - это напоминание противнику, что в случае, если он не откажется от реваншистских идей и снова посягнет на территории Азербайджана, ему придется встретиться с тем самым железным кулаком.

На Параде Победы мы еще раз продемонстрировали, что в единстве - сила. На трибуне парад принимали два лидера - победоносный Президент Ильхам Алиев и брат и надежный друг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Участие в марше турецкого контингента - это еще один показатель наших отношений.

Парад Победы - это, конечно, и демонстрация силы. Но сила Азербайджана направлена на созидание, на восстановление и защиту мира в регионе. В отличие от Армении, которая еще не пришла в себя, но уже думает о реванше. Имея такого соседа, который никогда не был свободен в своем выборе, служил инструментом различных сил и стран, надо иметь железный кулак, надо быть сильными, чтобы всегда быть готовыми дать отпор реваншистам и территориальным аппетитам противника.

Парад Победы навечно вписан в нашу историю золотыми буквами. Это дань уважения шехидам, которые ценой своих жизней приблизили Победу. Это дань уважения гази, которые потеряли здоровье ради этой Победы.

Верю, что Азербайджан будет жить в мире и станет гарантом стабильности в нашем регионе. Он это заслужил".

Лейла Таривердиева