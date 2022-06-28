В Зангилане открылся новый мобильный полевой лагерь для саперов.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по разминированию (ANAMA), в церемонии открытия лагеря участвовали руководитель Аппарата Кабмина Руфат Мамедов, председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, спецпредставитель Президента Азербайджана по Зангиланскому району, входящему в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев и другие ответственные, должностные лица.

Они ознакомились с лагерем, в котором будут служить сотрудники ANAMA, привлеченные к операциям по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.