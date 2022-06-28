Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении с Кыргызстаном

На внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 28 июня было обсуждено соглашение между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана "О воздушном сообщении".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение, подписанное 20 апреля 2022 года в Баку, предусматривает установление воздушного сообщения с Кыргызстаном, использование воздушного пространства двух стран и другие вопросы.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.