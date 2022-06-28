https://news.day.az/politics/1474515.html Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении с Кыргызстаном
Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении с Кыргызстаном
На внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 28 июня было обсуждено соглашение между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана "О воздушном сообщении".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение, подписанное 20 апреля 2022 года в Баку, предусматривает установление воздушного сообщения с Кыргызстаном, использование воздушного пространства двух стран и другие вопросы.
После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.
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