Провокация Соловьева против Азербайджана и России

Автор: Ибрагим Алиев

На прошлой неделе в Азербайджане с официальным визитом находился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который был принят Президентом Ильхамом Алиевым, а затем, на следующий день, состоялась совместная пресс-конференация глав МИД Азербайджана и России. Тогда было анонсировано, что после провокации, совершенной симоньяновским РИА Новости (которое было оперативно заблокировано нашей страной), Баку и Москва подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

В частности в документе отмечено, что подписанное соглашение подтверждает близость подходов Азербаджана и России к обеспечению международной информационной безопасности, оно послужит международно-правовой основой для реализации совместных инициатив в этой сфере. Документ предполагает налаживание прямого диалога компетентных органов России и Азербайджана по всему спектру вопросов международной информационной безопасности и регулярное проведение полномасштабных двусторонних межведомственных консультаций по этой теме. Сам факт подписания такого соглашения полностью соответствует международной практике в этой сфере.

Что же рассматривается в соглашении в качестве возможных угроз? Прежде всего, это акты и выпады, направленные против суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств, кибератаки, пропаганда террора и его целей, вмешательство во внутренние дела государства, нарушение общественного порядка, пропаганда розни, дискриминации, ненависти на основе цвета кожи, расы, национальной и религиозной принадлежности. Документ объемный, многое в нем может быть понятно специалистам медиа сферы. Но одно ясно сразу и всем - это новое соглашение является серьёзным заслоном для саботажей в некоторых российских СМИ, которые управляются провокаторами армянского лобби и их агентами. Не получится у ведущих информагенств России пиарить всяких т.н. "министров" сепаратистов. РИА Новости, напомним, бесследно удалило заказное и провокационное интервью с Артаком Бегларяном, который потом чуть штаны на голову не нацепил.

Тем не менее, один из самых заядлых провокаторов, любитель грязных армянских подачек Владимир Соловьев решил пойти против слов Сергея Викторовича Лаврова, против подписанных им соглашений, официальной позиции Москвы и пригласил на свою пропагандистскую передачу некоего Давида Бабаяна, который короновал себя "министром" несуществующей "нкр".

Соловьев не может быть не в курсе того, какой документ подписал Лавров в Баку, но осмелился пойти против воли Москвы и дал слово в своем дешевом шоу очередному армянскому провокатору, готовому при любой возможности вбить клин в развивающиеся азербайджано-российские отношения. Все вопросы заданные российским ведущим были направлены против территориальной целостности Азербайджана, в них отражалась откровенная ненависть. То есть, как минимум, два пункта документа Соловьев уже успел нарушить.

Он будто в открытую говорит Кремлю "мне плевать на вашу позицию". Это откровенный плевок в сторону официальной позиции РФ со стороны проармянского пропагандиста, который, видимо, получил указку от своих покровителей "расшатать ситуацию", ибо, как мы все прекрасно знаем, армяне никак не могут переварить слова главы МИД России о том, что Минской группы ОБСЕ больше не существует.

Баку ясно показал, что больше не будет терпеть никакие провокации СМИ, которые подконтрольны армянам и их прислугам. В Кремле, надеемся, тоже понимают, что документ не может подразумевать "игру в одни ворота" и примут соотвествующее решение в связи с провокатором Владимиром Рудольфовичем. Его давно уже пора показательно наказать.