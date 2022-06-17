Вызовите уже доктора: как самоудовлетворяется Артак Бегларян?

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, при желании можно и беседу двух алкоголиков за стаканом водки на облезлой кухне общежития представить, как "обмен экспертными мнениями по широкому комплексу вопросов, представляющих глобальный интерес и позволяющий выработать решения, имеющие большое значение для ускорения процесса нахождения идеально правильный план действий".

При этом, в идиотском свете окажутся не только алкоголики, бесконечно долго ищущие ответ на вопрос "ты меня уважаешь?", но и те, кто ретранслирует сам факт их посиделок, да еще и лавая детализацию этого застольного пьяного спора. Тоже самое и с речами Артака Бегларяна. Да, того самого тщедушного карабахского сепаратиста, который привык самоудовлетворятся от одного факта упоминания его имени в армянской прессе.

Тут не грех напомнить, что Бегларяна недавно использовали втемную. Дали ему на некоторое время почувствовать собственную "значимость", предоставив трибуну в российском издании РИА "Новости". Чем все это закончилось? Это российское СМИ было заблокировано в Азербайджане, после чего там вынуждены были обнулить Артака, убрав интервью с этим карабахским сепаратистом.

Любой уважающий себя человек, увидев такое к себе отношение, возмутился бы. Но, мы же говорим про карабахского сепаратиста, им не привыкать быть оплеванными. Утрутся и идут дальше. Так поступил и Артак. Он выступил с очередным нелепым и смехотворным набором умозаключений, слушая которые задумываешься, что он такое "забористое" курит?

"Да, Нагорного Карабаха не существует, потому что существует "нагорно-карабахская республика", и это субъект международного права, хотя формально не признанный на международном уровне", - утверждает Бегларян. То есть, он убеждает себя в том, что в природе существует плод его галлюцинаций, которые Артак ставит выше любых существующих реалий.

Он выставляет в идиотском свете не только себя, но и всех трех бывших и нынешних президентов Армении и премьер-министра Никола Пашиняна, которые так и не решились осуществить шаги по "миацуму", то есть "воссоединению" РА и находившихся под оккупацией наших земель. Он игнорирует то, что Азербайджан вошел в ООН и в иные международные организации вместе со всеми ранее оккупированными территориями.

Армения, кстати, вошла туда же в своих советских границах. То есть, без наших ранее оккупированных земель. Но такие "мелочи" не интересуют Артака, привыкшего делать ртом то, что позорно для нормального мужчины. Парадоксально, но ему эти процедуры нравятся и потому он изрек еще один "перл".

Артак решил поинтересоваться, "есть ли хоть один армянин на оккупированных Азербайджаном территориях "арцаха"?". То есть, он упрямо утверждает, что Азербайджан...оккупировал свои же территории. Одного этого достаточно, чтобы понять неадекватность данного персонажа. Но тут ведь есть куча иного. Ее наделал сам Артак. Наделал и любуется ею.

Нам же остается напомнить, что до сих пор в Ханкенди и в ряде населенных пунктов Азербайджана, проживают этнические армяне. Это и есть карабахские сепаратисты. Такие же, как неадекватный Артак. Далее напомним, что до 44-дневной войны, этнических армян на оккупированных Арменией территориях Азербайджана было еще больше.

Но они убежали, унося напоследок с собой все, включая унитазы, при наступлении освободительной азербайджанской армии. Трусость мародеров и сепаратистов - не повод для гордости армян. Но и тут Артак умудрился доказать обратное. Он гордо несет знамя главного невменяемого среди карабахских сепаратистов. Конкуренция жесткая, но Бегларян пока держится в лидерах.

Он и ему подобные не задумываются о том, что в Баку могут задать простой вопрос - а как официальный Ереван обеспечивает прав азербайджанцев в Зангезуре и даже в том же самом Ереване, который является исторически азербайджанским городом? Армения превращена в моноэтническое государство, там проведены этнические чистки, оттуда изгнаны все азербайджанцы.

И вот теперь в Баку могут предпринять шаги по исправлению ситуации. Как? Точно также, как Азербайджан добился возвращения ранее оккупированных своих земель, на которые постепенно уже возвращаются их истинные хозяева. Так что, когда делаешь ртом что-то позорное, нужно думать о последствиях. Это напоминание не только Артаку, но и всем армянским СМИ, которые считают нормой цитирование глупостей профессионального лжеца.