Каспийский саммит поспособствует развитию экономических связей в регионе

Источник: Агентство международной информации Trend

29 июня в столице Туркменистана Ашхабаде состоится саммит глав пяти прикаспийских стран - Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. На саммите будут обсуждаться вопросы сотрудничества и безопасности.

Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин сказал Trend, что проведение Ашхабадского саммита глав прикаспийских государств и двусторонних и многосторонних встреч в его рамках внесет вклад в развитие сфер торговли, транзита, энергетики, сельского хозяйства и туризма данных стран, передает Day.Az.

"Это внесет вклад в дальнейшее развитие морского транспорта на Каспии. Также возможно увеличение грузоперевозок между упомянутыми странами посредством железнодорожных линий. Развитие сотрудничества между частными секторами прикаспийских стран, предоставление необходимых преференций, снижение пошлин могут поспособствовать дальнейшему развитию экономических связей", - сказал он.

Бывший депутат иранского парламента Гуламали Джафарзаде сказал Trend, что прикаспийские страны могут еще больше укрепить связи.

"Ашхабадский саммит глав прикаспийских стран может поспособствовать дальнейшему развитию связей в различных сферах, среди которых экономика, транзит, энергетика, грузоперевозки и другие области. Прикаспийские страны, используя имеющиеся возможности, могут еще больше укрепить связи. Это приведет к развитию стран и региона в целом. На саммите вопросы снижения уровня воды в Каспийском море и устранения экологических проблем могут быть в центре внимания и в этом направлении могут быть предприняты соответствующие шаги", - сказал Джафарзаде.