МИД Азербайджана прокомментировал слова замначальника генштаба армянских ВС

Информация, распространенная в армянских СМИ со ссылкой на заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны, однозначно является очередным признанием армянских официальных лиц касательно отправки незаконных военных формирований на территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сказанное заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Сааком Саакяном на встрече с родителями граждан, призванных на военную службу, о том, что в Карабахском регионе Азербайджана армянские срочники будут заменены на военнослужащих сверхсрочной военной службы.

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