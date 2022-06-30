Соловьев снова извинился перед Азербайджаном - в эфире "Россия 1"

Одиозная фигура российского ТВ Владимир Соловьев повторно извинился перед Азербайджаном за интервью с так называемым "главой МИД Карабаха". Напомним, что ранее он уже принес извинения за допущенную провокацию. А накануне в промежутке между обсуждениями в своей программе он снова извинился, назвав случившееся своей "личной политической ошибкой" и заверив, что является приверженцем принципа суверенитета и целостности других государств.

"Уважение суверенитета и территориальной целостности других стран - один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера (позавчера - ред.) в моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки. Сложное время, ошибки случаются", - заявил Соловьев.