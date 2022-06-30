Географическое расположение Каспийского моря создает благоприятные условия для развития выгодных отношений между прибрежными государствами

Источник: Агентство международной информации Trend

Географическое расположение Каспийского моря создает благоприятные условия для установления и развития выгодных и конструктивных отношений между прибрежными государствами.

Об этом Trend сказала специалист по региональным исследованиям, профессор Тегеранского университета Илахе Кулаи, передает Day.Az.

Она отметила, что в последние годы особое внимание на саммитах глав прикаспийских государств уделялось вопросам, основанным на общих интересах.

"После распада СССР внимание к Каспийскому морю в мире еще более возросло благодаря его богатым запасам углеводородов и их возросшей добыче. Это еще больше усилило ответственность прикаспийских государств", - сказала Кулаи.

По ее словам, большое значение имеет сотрудничество прибрежных стран по защите морской среды Каспия, и это является приоритетом.

Говоря о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере транзита и грузоперевозок, Кулаи подчеркнула, что это будет служить их общим интересам.

Важным на встречах глав прикаспийских стран является то, что страны, наряду с национальными интересами, учитывают и региональные интересы, добавила она.