Азербайджан превратился в ключевого игрока региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг председатель Сената (верхняя палата парламента) Пакистана Мухаммад Садик Санджрани на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Он отметил, что Азербайджан стал ключевым игроком в регионе, проводя успешный политический курс на протяжении многих лет.

По словам председателя Сената, создание Парламентской сети в рамках Движения неприсоединения является важным событием.

"Мы всегда поддерживали сотрудничество во имя глобального мира, процветания, развития и считали это приоритетом нашего политического курса. Мы должны сосредоточиться на долгосрочной, а не на краткосрочной стратегии, думать о глобальном мире", - сказал Санджрани.

Отметим, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития".