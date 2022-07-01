В американском посольстве в Баку отметили День независимости США

В посольстве США в Азербайджане отметили День независимости.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие глава дипмиссии Ли Литценбергер, министр финансов Азербайджана - сопредседатель Азербайджано-американской межправительственной комиссии Самир Шарифов и другие официальные лица.

Министр отметил, что отношения между двумя странами развиваются в различных сферах, в частности, в энергетическом секторе. Азербайджан высоко ценит поддержку США в реализации энергетических проектов, подчеркнул Шарифов.

По словам посла, с момента принятия Декларации о независимости государства защищают права и независимость каждого, и Азербайджан по праву гордится своей независимостью.

Посол выразил надежду на то, что это мероприятие послужит расширению связей между двумя странами.

"За последние 30 лет в отношениях между США и Азербайджаном отмечается большой прогресс. Наличие активных контактов на высоком уровне также является показателем уровня наших отношений. Уверен, что вместе мы сможем справиться с проблемами, стоящими перед Азербайджаном и регионом", - сказал Литценбергер.