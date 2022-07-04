Армяне обстреляли Кяльбаджар

В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.