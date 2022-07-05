Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю 20-летия создания Государственного комитета по работе с диаспорой председатель комитета Фуад Мурадов и сотрудники почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, сотрудники Государственного комитета и находящиеся в поездке в Баку активисты диаспоры посетили могилу великого лидера, возложили венок и цветы.

Состоялось посещение могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Отметим, что на I Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся 9-10 ноября 2001 года в Баку по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, была выдвинута идея создания специальной государственной структуры для организации проведения системной работы с нашими соотечественниками за рубежом, обеспечения укрепления национального единства среди земляков. 5 июля 2002 года Президент Азербайджанской Республики господин Гейдар Алиев подписал Указ "О создании Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом". Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 19 ноября 2008 года на базе Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом, был создан Государственный комитет по работе с диаспорой.