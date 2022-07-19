Великое возвращение начинается с села Агалы: плоды заботы о народе Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Возвращаться домой всегда приятно, даже если ты его покинул всего на месяц-другой. Когда же разлука с родными местами длилась почти три десятка лет, то сложно даже представить эмоции тех, кто не во сне а наяву увидит все такое родное и близкое. Да, 19 июля началось великое возвращение на освобожденные от оккупации земли Азербайджана.

Началось оно с села Агалы Зангиланского района. До армянской оккупации в Первом Агалы проживали 40 семей, во Втором Агалы - 60, в Третьем Агалы - 161 семья. А оккупированы они были армянскими захватчиками в 1993 году. То есть тем, кто пошел тогда в первый класс школы в селе Агалы, сегодня уже более 45 лет- это возраст, когда некоторые уже становятся дедушками и бабушками. При этом очевидно, что выросло два поколения жителей данного села, которые его никогда не видели.

Тем, кто старше, кто вынужден был покинуть село Агалы в зрелом возрасте, наверняка вспоминаются картины того страшного и трагического времени, когда им пришлось покидать родную землю в спешке, практически ничего не успев с собой забрать. Наверняка, на протяжении всех тех лет, что длилась оккупация, они с тоской вспоминали о домах, которые заняли армянские захватчики.

Нет, наверное, боли острее, чем та, что вызвана пониманием потери дома, который ты возводил своими руками, где ты собирался всей семьей, где слышен был детский смех, где ты был так счастлив. Вновь обрести это счастье все агалинцы смогли только в результате блестящей победы азербайджанской армии, под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Этот день, 28 октября 2020 года, жители села Агалы наверняка считают самым счастливым в своей жизни. Ведь именно тогда глава государства объявил об освобождении села Биринджи Агалы вооруженными силами Азербайджана. Стало очевидно, что победоносная азербайджанская армия выполнит все поставленные перед ней задачи, освободив от армянских оккупантов все ранее захваченные районы нашей страны.

Так и произошло. Благодаря блестящей военной стратегии и тактике Президента Азербайджана Ильхама Алиева над коварным врагом была одержана великая победа. И теперь азербайджанский триколор гордо реет на всех освобожденных территориях. При этом, за поразительно короткий срок с момента освобождения этих земель, туда вернулась жизнь.

От мин очищены огромные площади земли, в Физули построен международный аэропорт. Активно ведется строительство Лачинского аэропорта, который станет самым высокогорным аэропортом на территории Азербайджана. Прокладываются прекрасные, качественные дороги, тоннели. Делается все для того, чтобы возвращение в родные места стало для вчерашних вынужденных переселенцев было комфортным.

Таким, каким оно стало для жителей села Агалы. Я лишь напомню, что пилотная версия "умного села" в этом селе стала первым пунктом проекта "Великое возвращение". На его строительство ушло всего восемь месяцев- фантастически короткий срок для реализации проекта такого масштаба. А дальше концепции smart, которая внедрена по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, будет реализована на всех освобожденных территориях.

Создание "умных сел" на территории Карабаха состоит из пяти компонентов - жилье, объекты соцобеспечения, аграрные функции, производство и экология. В итоге, жители села Агалы переселяются в одно- или двухэтажные дома, большинство зданий имеют пять комнат: на первом этаже - кухня, гостиная и комната для гостей, на втором - три спальни. Все они обставлены абсолютно новой мебелью. При этом здания стоят на огороженном участке в 12 соток, на нем расположен дополнительный хозяйственный сарай.

Вот так, демонстрируя реальную заботу о гражданах нашей страны, происходит процесс возвращения их на освобожденные территории. Естественно, представители так называемой "радикальной" оппозиции, которые вначале отрицали возможность победы Азербайджана над Арменией а затем утверждали, что "искусственно затягивается" процесс возвращения вынужденных переселенцев в родные очаги, не найдут в себе морально-нравственных ресурсов, чтобы признать свою неправоту и попросить прощения за тиражирование лжи.

Впрочем, этого и не нужно. Все ведь перед глазами. У азербайджанского народа, у международного сообщества, у нас сегодняшних и наших потомков. Которые обречены жить в процветающем, стабильном, успешном государстве. Ибо именно этому посвятил свою жизнь Президент Азербайджана Ильхам Алиев.