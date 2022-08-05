МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании - Чавушоглу
4 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции выразил обеспокоенность в связи с нападением группы радикальных религиозных групп на здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал турецкую сторону об этом акте вандализма.
Министр иностранных дел Турции осудил это нападение, отметив, что Турция рядом с Азербайджаном и всегда готова оказать поддержку.
Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность министру иностранных дел Турции за оказанное внимание и поддержку.
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