https://news.day.az/politics/1485099.html Азербайджанские военнослужащие успешно окончили курсы спецназа - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие успешно окончили курсы спецназа - ФОТО
В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", заключённого между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, группа военнослужащих Азербайджанской Армии приняла участие в курсах спецназа, проводимых в Анкаре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В связи с завершением курса состоялась очередная церемония выпуска. Принявший участие в церемонии выпуска начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер поздравил военнослужащих, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
В заключение выпускникам, окончившим курс, были вручены сертификаты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре