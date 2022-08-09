Азербайджан и Турция будут и впредь вносить свой вклад в установление мира на мировой арене.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Рад был выступить с речью на 13-й конференции послов в Анкаре. Азербайджан и Турция, как союзники, будут и впредь вносить свой вклад в установление мира, безопасности и процветания на мировой арене как надежные и активные игроки", - написал он.