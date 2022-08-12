https://news.day.az/politics/1486611.html Тяжелое ДТП в Карабахе - есть погибшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Карабахе - есть погибшие - ФОТО
Автомобиль марки HAVAL H9, принадлежащий российским миротворцам, временно дислоцированным на территории Азербайджана, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2107, которым управлял армянский водитель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел недалеко от города Ханкенди.
В результате погибли четыре человека. Все погибшие - женщины.
Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, получивший тяжелые травмы, был госпитализирован.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре