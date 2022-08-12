Тяжелое ДТП в Карабахе

Автомобиль марки HAVAL H9, принадлежащий российским миротворцам, временно дислоцированным на территории Азербайджана, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2107, которым управлял армянский водитель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел недалеко от города Ханкенди.

В результате погибли четыре человека. Все погибшие - женщины.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, получивший тяжелые травмы, был госпитализирован.