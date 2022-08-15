Азербайджанские НПО обратились в международные организации

Занимающиеся защитой прав человека в Азербайджане НПО обратились в международные неправительственные правозащитные организации в связи с лицами, обратившимися за получением азербайджанского гражданства и подвергшимися преследованиям со стороны Генеральной прокуратуры Армении.

Как передает Day.Az, авторы обращения отметили, что согласно нормам международного права человека, каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность, право не подвергаться дискриминации по национальному, расовому, религиозному, этническому признаку, каждый человек, находящийся на территории какого-либо государства, имеет право свободного передвижениях в пределах этой территории и выбора места жительства.

"Также, согласно конвенциям, каждый имеет право на свободу выражения своего мнения. Обращаемся к вам от имени действующих в Азербайджане НПО, занимающихся защитой прав человека, требуем принятия соответствующих мер в отношении руководства Армении, которое препятствует попыткам Азербайджана установить мир и стабильность в регионе", - говорится в обращении.

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