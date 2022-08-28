Возвращение Лачина Азербайджану поможет заложить основу для мирного договора между Баку и Ереваном

Конечно, будущее предсказывать сложно. Однако очевидно, что восстановление Азербайджаном контроля над городом Лачин, а также селами Забух и Сус является очень важным шагом в реализации трехстороннего заявления о прекращении огня от 9/10 ноября 2020 года. Событие, произошедшее 26 августа, помогает заложить основу для будущих переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, которые, надеюсь, скоро начнутся.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Наш собеседник выразил надежду на восстановление транспортных коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой и остальной частью Азербайджана.

"Остается надеяться, что теперь Армения выполнит оставшиеся пункты как трехстороннего заявления о прекращении огня от 9/10 ноября 2020 года, так и трехстороннего соглашения о совместных инфраструктурных проектах от 11 января 2021 года. При этом особую роль в этих документах играет Зангезурский коридор, открытие которого в интересах как Азербайджана, так и Армении", - заключил Мэтью Брайза.

Напомним, что 26 августа азербайджанская армия взяла под контроль город Лачин, а также населенные пункты Забух и Сус. омандир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву о расположении азербайджанской армии в городе Лачин.

Абдул Керимханов