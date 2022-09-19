Заявление Алена Симоняна о якобы обеспечении США режима прекращения огня - ложь
В обеспечении режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией нет роли США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы обеспечении США режима прекращения огня является ложью. США не сыграли какой-либо особой роли в обеспечении режима прекращения огня.
13 сентября по инициативе российской стороны было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако обеспечить его не удалось из-за продолжающихся провокаций Армении.
Впоследствии прекращение огня было обеспечено путем прямых контактов сторон.
Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы обеспечении США режима прекращения огня является не чем иным, как лестью в адрес США.
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