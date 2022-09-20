https://news.day.az/politics/1496971.html Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН - ФОТО
Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.
"ООН предоставляет важную платформу для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся", - отмечается в публикации.
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