Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"ООН предоставляет важную платформу для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся", - отмечается в публикации.