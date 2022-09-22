Жизнь во имя процветания Родины: Президент Ильхам Алиев в освобождённом Лачине

Автор: Акпер Гасанов

Меньше месяца назад, 26 августа, Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль город Лачин и села Забух и Сус, расположенные в Карабахском регионе. Это было крайне важное событие. Потому, что город Лачин занимает стратегическое положение на единственной дороге, связывающей Карабах с Арменией. А еще потому, что освобождение Лачина, а также сел Забух и Сус стало еще одним доказательством того, что никто не в состоянии воспрепятствовать торжеству справедливости, никто не в силах воспрепятствовать планам Азербайджана по принуждению Армении к признанию новых реалий.

Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденные Лачин, Забух и Сус- еще одно доказательство бесполезности надежд мирового армянства и официального Еревана на срыв планов по восстановлению исторической правды, международного права. Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев 21 сентября поднял флаг Азербайджана в освобожденном городе Лачин. Это та данность, с которой обязан смириться весь мир.

Мы сейчас наблюдаем за попытками официального Еревана выиграть время, сорвать подписание мирного договора, прячась за спинами тех или иных политиков. Да, поддержку стране-оккупанту выразили спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Франции Эммануэль Макрон. Причем, в первом случае и вовсе можно говорить о факте политической коррупции на десятки миллионов долларов. Да, формально это называется лоббингом, но в реальности это, как ни крути, покупка лояльности за деньги.

При этом, Пелоси, Макрон и иные адвокаты Армении молчат о совершенных ею преступлениях. В том числе и о тех, что имели место после окончания 44-дневной войны. То есть, после подпписания премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления, где все было расписано по пунктам. Где же ваша принципиальность, дамы и господа, пытающиеся доказать невозможное- эдакую половинчатую беременность?!

Где ваше возмущение действиями Армении, которая только в Лачинском районе заложила более 1400 новых мин?! Доказано, что эти мины были зарыты в 2021 году, то есть уже после войны. По сути, это открытый террористический акт против Азербайджана. После 44-дневной войны более 240 граждан Азербайджана были либо убиты, либо тяжело ранены в результате взрывов на минных полях. Это все- продолжение политики террора со стороны проигравшей все и вся Армении.

Но никто ее за это не осуждает. Как никто не осудил ее за длившуюся более четверти века оккупацию 20% территорий Азербайджана. И потому, никто в мире не имеет морального права что-то говорить в адрес нашей страны, когда Азербайджан вынуждено обеспечивает свою безопасность, устраняя очаги террористической угрозы со стороны Армении.

Находясь в освобожденном Лачине, Президент Азербайджана подробно рассказал о том, как официальный Ереван пытается тянуть время, отказываясь подписывать мирный договор с нашей страной на основе 5 принципов, предложенных официальным Баку. Лицемерие армянской стороны заключается в том, что она посылает диверсантов для установки мин, осуществляет военные провокации, при этом пытаясь убедить международное сообщество в ее готовности двигаться к миру.

Где практические шаги в этом направлении? Нет их с армянской стороны. Тогда как Азербайджан сделал таких шагов немало. Но в Ереване вновь надеются на заступничество своих покровителей. Это бесполезная трата времени и денег. Правила игры изменились раз и навсегда. Теперь Азербайджан решает, что, как и когда будет сделано, если официальный Ереван вновь пойдет по пути провокаций и отказа от выполнения взятых на себя обязательств.

И еще. Обратите внимание на то, сколь громадна разница между нашими странами и народами. Армяне, почти три десятка лет держа под оккупацией наши земли, занимались только их грабежом. Даже покидая эти земли они отметились варварством, сжигая дома и леса. Это доказывает, что для армян наши земли были чем-то всегда чужим, украденным.

Родными они всегда были, есть и будут для Азербайджана. Который сейчас удивляет весь мир темпами восстановления освобожденных территорий. От горы Муров до города Лачин строятся 12 тоннелей. Их общая длина- 17,5 километра. Делается это все для того, чтобы облегчить, сделать комфортной жизнь истинных хозяев этой земли- граждан Азербайджана.

"Надеюсь, что первая группа лачинцев сможет вернуться в Лачин до конца следующего года. Я надеюсь на это и сделаю все возможное для того, чтобы мы добились этого и очень скоро восстановили город Лачин. Мы восстановим Лачинский район и все остальные районы в целом", заявил в освобожденном Лачине Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И это были слова Личности, которая всю свою жизнь положила на алтарь процветания нашей Родины, нашего народа.