Устанавливается инвалидность военнослужащим, пострадавшим в результате армянской провокации

Начата оперативная оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время предотвращения совершенной 12-14 сентября широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, военных угроз территории и суверенитету нашей страны, путем проведения очного обследования в мобильной форме. Рабочая группа, состоящая из врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, посетила военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны и военном госпитале Государственной пограничной службы.

Как сообщили Day.Az в министерстве, цель состоит в том, чтобы обеспечить оперативную оценку их состояния здоровья, поддержку быстрого оформления и включения необходимых документов в электронную систему, если имеется основание для установления инвалидности, и проведение установления инвалидности.

Уже проведено очное обследование в мобильной форме до 50 военнослужащих, получивших ранения.