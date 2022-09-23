Азербайджан использует все международные механизмы для оценки преступлений Армении

Азербайджан обеспечит использование всех международных механизмов для дачи правовой оценки преступлениям Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана в связи с новым обращением, поданным в Международный суд ООН по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации" от 1965 года.

Так, отмечается, что в сентябре прошлого года Азербайджан подал межгосударственные иски против Армении в Международный суд ООН по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

"Суд на основании поданных Азербайджаном ходатайств 7 декабря 2021 года единогласно принял решение о временных мерах против Армении. Таким образом, суд обязал Армению принять все необходимые меры для предотвращения пропаганды и разжигания расовой вражды на почве ненависти на территории Армении, включая организации и частных лиц, в отношении граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения, а также воздержаться от действий, которые могут обострить или затянуть конфликт или затруднить его разрешение. Основанием для принятия данного решения суда послужили представленные Азербайджаном доводы и доказательства, связанные с непривлечением Арменией к ответственности лиц и этно-националистических групп (в основном VOMA, POGA и др.), озвучивавших реваншистские, разжигающие ненависть в отношении азербайджанцев призывы, поощрением их деятельности государственными органами Армении в ряде случаев, и награждением активистов данных организаций. Несмотря на эти решения суда, Армения продолжала грубо нарушать свои обязательства в 2022 году, на территории страны не было принято никаких практических мер против реваншистов, разжигания ненависти и насильственных призывов против азербайджанцев, а военизированные незаконные формирования продолжали свою деятельность против Азербайджана и азербайджанцев. Достаточно сказать, что основным лозунгом, звучавшим в Армении во время демонстраций, начиная с апреля текущего года, и направленным против азербайджанцев, был лозунг "Армения без турок". В то же время, до перехода города Лачин, сел Забух и Сус района под полный контроль Азербайджана, незаконно проживавшие там в период оккупации лица армянского происхождения открыто демонстрировали свою этническую ненависть к азербайджанцам, сжигая принадлежавшие азербайджанцам дома и уничтожая леса. Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких действенных мер по предотвращению этих случаев или привлечению заинтересованных лиц к ответственности за совершенные преступления.

Кроме того, в ходе разминирования Лачинского района было обнаружено до 1 400 мин, произведенных в Армении в 2021 году. Абсолютное большинство территорий, где были закопаны мины - это села и поселки, где когда-то жили азербайджанцы. Основная цель этой провокации - искусственно воспрепятствовать возвращению вынужденных переселенцев на родные земли.

Эти доказательства, свидетельствующие о грубом нарушении Арменией решений Международного суда от 7 декабря 2021 года, сегодня были официально представлены в Международный суд.

Азербайджан обеспечит использование всех возможных международных механизмов для дачи правовой оценки преступлениям, совершенным Арменией в период оккупации, а также продолжающихся в настоящее время", - говорится в сообщении.

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