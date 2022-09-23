МИД Азербайджана ответил Ирану по поводу его тезиса об "изменении границ"

Как известно, Азербайджан подвергся агрессии и оккупации. Армянская сторона с применением силы оккупировала двадцать процентов территории Азербайджана, в том числе 132 километра границы с Ираном. В течение 30 лет иранская сторона не высказывала никакого отношения к насильственному изменению границ. Адрес подобных заявлений, подобных тому как "изменение границ в регионе - наша "красная линия", озвученного Ираном, неясен. Как известно, существуют форматы встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе. Переговоры в этих форматах продолжаются. В рамках переговоров в этих форматах по обоюдному согласию сторон была учреждена Государственная комиссия по делимитации государственной границы и согласован ее состав. Считаем, что вопрос армяно-азербайджанских отношений, в том числе пограничный вопрос двух государств должен решаться без постороннего вмешательства.

Об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос местных СМИ касательно высказываний высокопоставленных гражданских и военных лиц Ирана, передает Day.Az.

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