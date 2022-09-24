https://news.day.az/politics/1498063.html Последствия армянского вандализма в селе Шелли Агдамского района - ФОТО
Последствия армянского вандализма в селе Шелли Агдамского района - ФОТО
Село Шелли Агдамского района расположено в Гасымлинском сельском административно-территориальном округе.
Село было оккупировано армянскими вооруженными силами 4 июля 1993 года.
За годы оккупации армянские вандалы разграбили и разрушили село.
После славной Победы нашей Армии во Второй Карабахской войне на основании трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, Агдамский район 20 ноября был возвращен Азербайджану.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Шелли, подвергшегося армянскому вандализму в годы оккупации.
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