Турция работает вместе с ООН в вопросе экспорта удобрений из России

Роль Турции в зерновом кризисе принесла облегчение миру. Цены на зерно резко упали примерно на девять процентов впервые с 2008 года.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"В данный момент мы работаем с ООН в стамбульском координационном центре, чтобы устранить преграды для экспорта удобрений", - сказал министр.

Чавушоглу добавил, что найдены некоторые пути решения этого вопроса.

"Поскольку данная продукция России не входит в санкционный список, мы проводим работу по устранению сомнений, касающихся вопросов страхования, услуг и особенно оплаты", - сказал Чавушоглу.