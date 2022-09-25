https://news.day.az/politics/1498257.html Турция работает вместе с ООН в вопросе экспорта удобрений из России
Турция работает вместе с ООН в вопросе экспорта удобрений из России
Роль Турции в зерновом кризисе принесла облегчение миру. Цены на зерно резко упали примерно на девять процентов впервые с 2008 года.
Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"В данный момент мы работаем с ООН в стамбульском координационном центре, чтобы устранить преграды для экспорта удобрений", - сказал министр.
Чавушоглу добавил, что найдены некоторые пути решения этого вопроса.
"Поскольку данная продукция России не входит в санкционный список, мы проводим работу по устранению сомнений, касающихся вопросов страхования, услуг и особенно оплаты", - сказал Чавушоглу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре