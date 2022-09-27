Авторитет и продуманная внешняя политика Президента Ильхама Алиева помогли сорвать коварные планы Армении

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Это был один из самых важных, исторических дней в новейшей истории Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Два года назад, 27 сентября 2020 года, началась 44-дневная война. Началась она по причине резкого увеличения и без того большого числа провокаций, совершенных Арменией. Ровно такую же картину мы видим и ныне. Что тогда, что сейчас, армянская сторона в своих подлых традициях, совершив провокацию, попыталась обвинить в ней Азербайджан.

Не только армянские СМИ, но и СМИ многих стран мира с подачи мирового армянства тогда принялись тиражировать очевидную ложь. Аналогичные действия мы видим и ныне. Тогда, два года назад, армянская сторона таким образом пыталась втянуть в свою войну с Азербайджаном Россию и все страны-члены ОДКБ. Ровно то же самое мы видим со стороны Армении и ныне. И тогда, и сейчас только высочайший личный авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева, только грамотно выстроенная им внешнеполитическая линия помогли сорвать эти планы Армении.

На всю оставшуюся жизнь я запомню слова, которые произнес 27 сентября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу. "В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Их кровь не останется на земле", - заявил тогда Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Это было произнесено в начале обращения главы нашего государства к азербайджанскому народу. А завершено оно было словами: "Армения - государство-оккупант, этой оккупации должен быть и будет положен конец. Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!". И весь мир увидел, как блестяще, героически была реализована операция "Железный кулак".

Каждый день все граждане нашей страны ожидали очередного выступления Президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Каждый день он сообщал нам о том, как успешно проводится операция по принуждению агрессора к миру. Почти каждый день мы видели, как глава нашего государства давал интервью ведущим мировым СМИ, объясняя причины этой 44-дневной войны, отстаивая интересы Родины в информационном пространстве.

А Азербайджанская армия уже в первый день 44-дневной войны освободила стратегически важные высоты в Кяльбаджарском районе, в горах Муровдага в направлении Агдере, а также шесть сел - четыре в Физулинском и два в Джебраильском районе. Это был невероятный прорыв. А дальше, каждый день, преодолевая немыслимые трудности, выстраивавшиеся врагом десятилетиями линии обороны, а также сложный природный рельеф места боев, наша армия освобождала один населенный пункт за другим.

Так происходило торжество исторической справедливости и международного права. Так добывалась самая славная победа в новейшей истории Азербайджана, огромная роль в достижении которой принадлежит и Первой леди страны Мехрибан Алиевой. Ее регулярные обращения к нашим военнослужащим, посещение ею наших раненых героев в госпиталях, призывы объединиться всем народом во имя общей, единой и священной цели. Это то, что никогда не забудем мы и всегда будут помнить наши дети и внуки.

Наша страна в итоге стала единственным государством мира, которое смогло восстановить собственную территориальную целостность военным путем. Кровь шехидов была отомщена. Флаг Азербайджана гордо реет в великой Шуше и во всех освобожденных в этой священной войне городах и селах нашей страны. Невозможно словами передать те эмоции, которые переполняют азербайджанцев, вернувшихся к родным очагам, смогли припасть к родной земле.

Жить мечтой о том, чтобы хотя бы раз в жизни увидеть дом, где ты родился, провел детство, где строил планы на будущее, и вдруг понять, что мечта эта сбылась - это то, что не под силу описать даже величайшим писателям прошлого, настоящего и будущего. Нет и не будет такого музыкального произведения, оперы или балета, которые смогли бы полностью передать эмоции азербайджанцев после победы в 44-дневной войне! Достижение которой является плодом величайших заслуг Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он доказал всему миру, что точно знает, что, как и когда нужно делать. Глава государства доказал, что и один может быть в поле воином. Правда, для этого нужно быть таким же великим стратегом и тактиком, как Ильхам Алиев.