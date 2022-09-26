В Нью-Йорке ознакомились с военными провокациями Армении

В американском городе Нью-Йорк состоялась информационная акция, связанная с военными провокациями и агрессивной политикой Армении.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в ходе акции по Манхэттенскому району, считающемуся историческим центром мегаполиса, передвигался автомобиль с LED-экраном, на котором отображались азербайджанские реалии.

На экране демонстрировались лозунги "Aзербайджан желает мира, Армения хочет войны!", "Армения искажает факты, обманывает мировую общественность!", "Армянские мины - военные преступления!", "Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Армении!", "Армянские мины убивают гражданское население" и изображения, охватывающие данные темы.

Информационная акция, цель которой заключалась в привлечении внимания городской общественности к военным провокациям Армении, была организована Американо-азербайджанской ассоциацией женщин и Культурным центром Нью-Йорк-Азербайджан, являющимися организациями-членами Координационного совета азербайджанцев Америки.