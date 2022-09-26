В Азербайджане состоялся очередной выпуск курса коммандо

По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки военнослужащих и боеготовности подразделений.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с планом подготовки на 2022 год состоялась церемония очередного выпуска "Начальный курс коммандо".

В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступая на церемонии, генерал-майор Васиф Кязымов передал личному составу поздравления руководства минобороны Азербайджана, пожелал успехов военнослужащим в дальнейшей службе.

В заключение окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и береты, состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.