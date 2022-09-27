Закир Гасанов выразил соболезнования семьям шехидов в связи с Днем памяти

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования семьям шехидов в связи с 27 сентября - Днем памяти, передает Day.Az.

"Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти. Да упокоит Аллах души наших шехидов и даст терпения их близким", - сказал министр обороны в ходе посещения II Аллеи шехидов.