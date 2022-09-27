https://news.day.az/politics/1498595.html Закир Гасанов выразил соболезнования семьям шехидов в связи с Днем памяти
Закир Гасанов выразил соболезнования семьям шехидов в связи с Днем памяти
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования семьям шехидов в связи с 27 сентября - Днем памяти, передает Day.Az.
"Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти. Да упокоит Аллах души наших шехидов и даст терпения их близким", - сказал министр обороны в ходе посещения II Аллеи шехидов.
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