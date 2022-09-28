https://news.day.az/politics/1498854.html Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями известных аналитических центров США - ФОТО
Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями известных аналитических центров США - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудил в США вопросы партнерства с Азербайджаном.
Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США, передает Day.Az.
В посольстве сообщили, что помощник Президента Азербайджана провел встречу с представителями известных аналитических центров США в Фонде "Наследие". На встрече обсуждены азербайджано-американское партнерство, продолжающиеся мирные переговоры с Арменией, а также региональные и глобальные вопросы.
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