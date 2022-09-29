https://news.day.az/politics/1499212.html Азербайджан не заинтересован в эскалации - Лейла Абдуллаева - ФОТО
Азербайджан не заинтересован в эскалации - Лейла Абдуллаева - ФОТО
В отличие от Армении, Азербайджан не заинтересован в эскалации.
Как передает Day.Az, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в Twitter.
"Очередное ложное обвинение со стороны Армении. Тот же сценарий: Армения нарушает режим прекращения огня. Азербайджан принимает ответные меры, за чем следуют армянские обвинения", - написала она, добавив, что это "новый предлог Армении для срыва переговоров".
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