В отличие от Армении, Азербайджан не заинтересован в эскалации.

Как передает Day.Az, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в Twitter.

"Очередное ложное обвинение со стороны Армении. Тот же сценарий: Армения нарушает режим прекращения огня. Азербайджан принимает ответные меры, за чем следуют армянские обвинения", - написала она, добавив, что это "новый предлог Армении для срыва переговоров".