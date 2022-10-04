У Армении пока что нет суверенных границ

Заместитель главы Генштаба Армении должен не забывать, что у его страны пока что нет суверенных границ.

Об этом сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев.

Если Армения ссылается на признанные международным сообществом границы, то этого мало, подчеркнул он. Для приобретения легитимности, линия, отделяющая территорию одного государства от сопредельной территории другого государства, должна быть зафиксирована непосредственно самими странами международными соглашениями, актами, договорами. Всего этого между Арменией и Азербайджаном нет.

"Процесс делимитации и демаркации тормозится армянской стороной, и у меня лично к чиновнику Генштаба Армении возникает резонный вопрос: учитывая все это, какие и чьи границы он собирается восстановить?" - заметил полковник Алиев.

По словам нашего собеседника, допустим, что между Арменией и Азербайджаном, как заявляет Пашинян, с 1991 года существуют обоюдопризнанные границы. Тогда другой вопрос: выходит, что Армения признается в том, что тридцать лет нарушала международно признанные и признанные даже ею самою границы Азербайджана? Кроме того, представителю Генштаба, упустив пограничные позиции, должно быть стыдно заявлять о том, что от верховного главнокомандующего, дескать, получен приказ о "восстановлении суверенных границ", отметил наш собеседник. То есть до эскалации 13-14 сентября такого приказа не было и он поступил только сейчас? Вряд ли. Наверняка, и до того был "четкий и конкретный приказ" охранять и оборонять госграницы. Зачем же было терять их, а потом восстанавливать? Чтобы делать громкие заявления?

По словам полковника Алиева, правда в том, что будь у армян возможности удержать позиции, они бы их удержали. Но сил для этого у армянской армии попросту нет.

"Заместитель начальника Генштаба, судя по всему, человек военный. А значит, он должен знать, что для восстановления утраченных позиций армянам будет необходимо намного больше сил, чем на их удержание. Пока доблестный генерал Мартикян будет собирать силы, ВС Азербайджана закрепятся там так, что вся армия Армении не выбьет их оттуда. И становится интересным: какими силами и средствами армяне собираются восстановить утраченные позиции, если у них не хватило сил на их удержание? В Армении надеются на обещанные в необозримом будущем индусские системы РСЗО? Но генерал Аракел забывает, что против лома нет приема тогда, когда нет другого лома. Азербайджанская армия вышла на эти рубежи не для того, чтоб подышать горным воздухом. Мы готовимся и запасаемся "ломами", а также "кувалдами" и прочими очень действенными средствами. А Аракелу Мартикяну напоследок хочу посоветовать поспешить с реализацией "четкого и конкретного приказа, потому что скоро зима", - сказал Ильгар Алиев.

Лейла Таривердиева