Сахиба Гафарова примет участие в саммите в Индонезии

4 октября председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова отправится в Джакарту (Индонезия) для участия в восьмом саммите председателей парламентов стран "Большой двадцатки".

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, ожидается выступление председателя Милли Меджлиса по вопросам, которые будут обсуждаться на саммите.

Также Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководителями делегаций стран-участниц. На встречах состоится обмен мнениями по перспективам развития межпарламентских связей, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества стран и по другим вопросам.