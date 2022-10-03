https://news.day.az/politics/1500301.html Сахиба Гафарова примет участие в саммите в Индонезии
Сахиба Гафарова примет участие в саммите в Индонезии
4 октября председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова отправится в Джакарту (Индонезия) для участия в восьмом саммите председателей парламентов стран "Большой двадцатки".
Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, ожидается выступление председателя Милли Меджлиса по вопросам, которые будут обсуждаться на саммите.
Также Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководителями делегаций стран-участниц. На встречах состоится обмен мнениями по перспективам развития межпарламентских связей, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества стран и по другим вопросам.
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