https://news.day.az/politics/1500320.html Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась – МИД
Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась – МИД
Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Азербайджан и Украина всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и позиция Азербайджана в этом отношении не изменилась", - отметила она.
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