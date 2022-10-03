Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Азербайджан и Украина всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и позиция Азербайджана в этом отношении не изменилась", - отметила она.