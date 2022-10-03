Азербайджан избран членом Совета Международного телекоммуникационного союза

26 сентября-14 октября в Бухаресте проходит полномочная конференция Международного союза электросвязи (МСЭ).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел, в рамках конференции 3 октября 2022 года состоялись выборы в состав Совета МСЭ на 2023-2026 годы, а также в состав Радиорегламентарного Комитета МСЭ на 2023-2026 годы.

"По результатам выборов, проведенных в достаточно конкурентных условиях, Азербайджанская Республика с достаточно высокими показателями - 154 голосами была избрана в члены Совета МСЭ, а сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Сахиба Гасанова 114 голосами - в члены Радиорегламентарного Комитета МСЭ.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выражает свою благодарность всем государствам, поддержавшим обе кандидатуры", - говорится в информации.