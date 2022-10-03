Азербайджан направил Франции ноту протеста

3 октября посол Франции в Азербайджане Закари Грос был приглашен в министерство иностранных дел Азербайджана и в ходе встречи послу Франции была вручена нота протеста МИД в связи с очередным актом вандализма, совершенным 1 октября радикальными армянскими группами в этой стране против посольства Азербайджана во Франции, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана

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