https://news.day.az/politics/1500349.html Азербайджан направил Франции ноту протеста
Азербайджан направил Франции ноту протеста
3 октября посол Франции в Азербайджане Закари Грос был приглашен в министерство иностранных дел Азербайджана и в ходе встречи послу Франции была вручена нота протеста МИД в связи с очередным актом вандализма, совершенным 1 октября радикальными армянскими группами в этой стране против посольства Азербайджана во Франции, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана
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