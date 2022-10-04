Посол Британии поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи
"Сегодня проходит 2 года, когда Гянджа подверглась первому ракетному обстрелу во время 44-дневной войны".
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.
"Мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв этой трагедии, выражаем соболезнования их родным", - написал дипломат.
Отметим, минует два года с того, как ВС Армении подвергли ракетному обстрелу центр Гянджи - второго большого и древнего города Азербайджана.
В результате неоднократных терактов Армении в Гяндже, расположенной на дальнем расстоянии от зоны военных операций во время Отечественной войны, погибли 26 мирных жителей, включая женщин и детей, и ранены 175 человек.
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