Посол Британии поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи

"Сегодня проходит 2 года, когда Гянджа подверглась первому ракетному обстрелу во время 44-дневной войны".

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.

"Мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв этой трагедии, выражаем соболезнования их родным", - написал дипломат.

Отметим, минует два года с того, как ВС Армении подвергли ракетному обстрелу центр Гянджи - второго большого и древнего города Азербайджана.

В результате неоднократных терактов Армении в Гяндже, расположенной на дальнем расстоянии от зоны военных операций во время Отечественной войны, погибли 26 мирных жителей, включая женщин и детей, и ранены 175 человек.