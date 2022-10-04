Армения не предоставляет карту мест массовых захоронений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель азербайджанского Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли.

Говоря об очередном массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района, он сказал, что такие захоронения обнаружены и на других освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана - в одном из ходжалинских сел, селе Башлыбель Кяльбаджарского района, в Агдамском, Физулинском районах и на других территориях.

"По мере разминирования освобожденных от оккупации территорий такие массовые захоронения обязательно будут обнаружены. Армения, вопреки нормам международного права, не предоставляет карту территорий, на которых расположены массовые захоронения. Внесудебные и произвольные казни считаются, согласно Уставу Нюрнбергского международного военного трибунала и третьей статье Женевской конвенции, нарушением норм международного гуманитарного права и военным преступлением. Так же такие преступления, совершенные против гражданского населения, не участвующего в войне, пленных и заложников, считаются военными преступлениями и согласно Гаагской конвенции о правилах ведения войны. Кроме того, согласно международным конвенциям и другим правовым документам, это нарушение права на жизнь. Армения должна быть наказана за эти действия. Согласно нормам международного права, семьи пропавших без вести лиц имеют право на получение информации о них. Армения, не предоставляя информации об этих массовых захоронениях, нарушает права и этих семей", - сказал Искендерли.