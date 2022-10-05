Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посольство отмечает, что данный шаг Азербайджана является важным гуманитарным жестом.

Отметим, что четвертого октября стало известно о намерении Азербайджан вернуть Армении 17 армянских военнослужащих, задержанных во время последней провокации Армении 13-14 сентября.