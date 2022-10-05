Обезврежены мины, установленные армянами в Кяльбаджаре и Дашкесане

Продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Были обнаружены еще 118 противопехотных мин типа ПМН-Э и четыре противотанковые мины ТМ-62М, закопанные армянскими диверсионными группами на территории Кяльбаджарского района, а также 108 противопехотных мин типа ПМН-Э на территории Дашкесанского района.

Все обнаруженные мины были обезврежены с учетом соблюдения мер безопасности.

Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии с высоким профессионализмом осуществляют деятельность по разминированию освобожденных территорий.