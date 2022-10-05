https://news.day.az/politics/1500961.html Армяне обстреляли Кяльбаджар - минобороны
Армяне обстреляли Кяльбаджар - минобороны
Вечером 5 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Алагёлляр Кяльбаджарского района.
Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.
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