https://news.day.az/politics/1500965.html Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН - ФОТО
Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН - ФОТО
Для меня честь встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом написала на своей странице в Twitter исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, сообщает Day.Az.
"Для меня честь встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я очень горжусь тем, что представила ему документ страновой программы UN-HABITAT, который был разработан в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре", - говорится в публикации.
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