Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым

Для меня честь встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом написала на своей странице в Twitter исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, сообщает Day.Az.

"Для меня честь встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я очень горжусь тем, что представила ему документ страновой программы UN-HABITAT, который был разработан в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре", - говорится в публикации.